У Норвегії випробували безпілотний корабель

Компанія Yara показала шестиметрову модель автономного контейнеровозу Yara Birkeland, який здатний рухатися морем без екіпажу

Модель пройшла успішну перевірку в умовах морської води, повідомляється в офіційному блозі компанії Yara.

Спуск на воду тестової моделі здійснено в морському випробувальному центрі SINTEF Ocean, випробування моделі триватимуть кілька тижнів. Маса моделі становить 2,4 тонни, довжина - шість метрів. При цьому довжина випробувального басейну становить приблизно 80 метрів.

Очікується, що сам корабель Yara Birkeland в повному розмірі буде спущений на воду і приступить до тестування і виконання робіт на початку 2019 року. Однак спочатку творцям корабля буде потрібно протестувати автопілот, після чого отримати дозволи від державного регулятора.