У парку "Київська Русь" відкриють експозицію "Середньовічна катівня"

7 та 8 жовтня у Князівстві «Київська Русь» вперше пройде тематична програма «Середньовічні катування та милосердя». У Древньому Києві відкривається нова експозиція, в якій будуть представлені знаряддя катувань, що використовувалися тисячу і більше років тому.

Ми знаємо про часи Древньої Русі, як про славний період в нашій історії – часи мудрих князів, сміливих витязів, прекрасних бояринь. Але Середньовіччя мало й темну сторону. У тогочасному суспільстві часто користувалися законами сили. Для того, щоб тримати порядок у суспільстві, застосовували катування.

Під час програми жителі Древнього Києва Князівства «Київська Русь» повідають гостям, як карали людей за їхні провини у сиву давнину. Відвідувачі побачать такі знаряддя катувань як диба, плаха, стовп сорому, гак. І почують розповідь про те, за які саме провини людину засуджували до того чи іншого виду покарання.

Найбільш сміливі зможуть самі спробувати побути на місці середньовічних правопорушників. Так, бажаючим запропонують злізти у боргову яму. Радимо мати в кишені якісь гроші, бо кат забере з ями драбину і задарма її вже не віддасть. Також можна буде відчути середньовічний екстрим, дозволивши закрити себе у колодки. Це таке пристосування, у якому закривають руки й голову людини, таким чином повністю обмежуючи її в діях. С давнину в колодки заковували на певний час злодіїв. А кожен, хто проходив повз, міг чимось попудити в людину, що відбувала покарання. Ті ж, хто скоїв страшні злочини, як то вбивство чи зрада, дожидалися в колодках часу смертної кари. В театралізованій формі глядачі також побачать такий вид кари, як розрив кіньми.

Та звісно, демонстрація темної сторони Середньовіччя матиме виключно пізнавальний і розважальний характер. Адже люди приїжджають до Древнього Києва за позитивом та чудовими емоціями. Їх можна буде отримати під час веселих ігор та жартівливих змагань, танцювальних флешмобів та видовищних виступів кінного театру.

А ще можна буде оглянути експозиції древньослов’янської архітектури, середньовічного суднобудування, історичного костюма. Прогулятися до Смарагдового озера поблизу Київського Дитинця, постріляти з лука, арбалета чи арк-балісти, прокататися верхи чи в екіпажі. Словом, повністю зануритися у атмосферу Древньої Русі. Для маленьких гостей Князівства «Київська Русь» діє дитячий майданчик, де аніматори проводитимуть з ними веселі ігри.

7 та 8 жовтня близько 14:00 розпочнеться турнір з середньовічного бою «Витязь Київського Дитинця – 2017», який проходить протягом року і завершиться восени фінальними поєдинками між кращими командами України! Неймовірні емоції та адреналін від перегляду лицарських боїв - гарантовані!

Гості Древнього Києва також зможуть взяти участь в різноманітних майстер-класах: постріляти з лука, покататися верхи на коні, позмагатися на локації «спорт-меч» і поборотися м'якими мечами, відвідати музеї - «Чудеса Древнього Києва», Василівську церкву, яка була побудована Володимиром Великим після запровадження християнства, відпочити біля Лісового озера і відчути себе справжнім жителем величної держави Київська Русь.

Почуття адреналіну дітям і дорослим забезпечить захоплюючий канатний спуск «Політайло», на якому кожен зможе не тільки спуститися з висоти, але і пролетіти над озером. Серед гостей також будуть розіграні призи від Древнього Києва.

І звичайно, ви зможете скуштувати смачних страв від княжих кухарів в корчмі «Веселий варяг» і в точках харчування просто неба. Також, Питейна «25 рун» порадує вас вишуканими напоями за старовинними рецептами. Ви навіть можете залишитися на ночівлю в будинку готельного типу «4 кімнати», який знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Древнього Києва або в унікальних кімнатах середньовічного антуражу, в хостелі або кемпінгу.

Початок програми о 13:30. Ціна квитка на тематичну програму «Середньовічні катування та милосердя» – 150 грн., для пенсіонерів та студентів – 100 грн., для дітей шкільного віку – 50 грн., дошкільнята – безкоштовно.

Древній Київ у Князівстві «Київська Русь» розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва щогодини з 10:00 до 15:00 курсують маршрутки від метро Видубичі.

Деталі на сайті parkkyivrus.com