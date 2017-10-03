У Рівному презентували унікальні документи про УПА

На Рівненщині розпочали відзначати 75-ту річницю створення УПА. Сьогодні в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку про історію нескорених, на якій представили унікальні документи. Раритетні фотографії повстанців із захопленим німецьким літаком, бійці у бункері, пропагандистські листівки, записки-грипси, які адресати скручували у трубочку і таким чином передавали, кримінальні справи про 16-річних зв’язкових, а ще архіви, які знайшли кілька років тому в… бідоні з-під молока. Саме так бійці УПА ховали найрізноманітніші документи, які не мали можливості зберігати, розповідають історики. На знахідку натрапили у Березнівському районі. Тепер же артефакти можна побачити на виставці.

«Свого часу я зустрічався з учасниками тих подій, спілкувався з ними. Серед них була зв’язкова повстанців, якій у 16 років присудили 25 років таборів, учасник Гурбинського бою… Я запитував, чи вони готові були б вчинити так знову – взяти в руки зброю і піти до лісу. І мені завжди казали, що не шкодують про свій вибір, - розповідає завідувач відділу «Інститут дослідів Волині» Рівненського обласного краєзнавчого музею Ігор Марчук, який готував виставку. – Як не дивно, джерел про УПА збереглося доволі багато. І це попри те, що часто документи знищували самі ж повстанці. Але річ у тім, що радянські карально-репресивні органи хотіли написати історію боротьби з УПА. Це робилося для того, щоб згодом можна було похвалитися розправою. В результаті збереглося чимало матеріалів. Крім того, є ще й кримінальні справи учасників боротьби, які містять грипси, листівки, фото. І як видно зі знімків, часто це були молоді люди. А для арешту достатньо було написати вірш, заспівати пісню, не виказати повстанців, які прийшли у село».

Загалом же виставку про історію УПА в музеї готують щороку. Цьогоріч вона особлива тим, що поєднала тематичні банери та оригінальні документи загонів повстанців, кримінальні справи на учасників, листівки та світлини. Тим часом першу експозицію про Українську Повстанську Армію в Рівному відкрили 25 років тому.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне