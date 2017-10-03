У справі про вбивство Шеремета досі немає підозрюваних, - Геращенко

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета у слідства досі немає підозрюваних, на яких можна було б подати до суду. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив радник керівника МВС народний депутат Антон Геращенко.

"У справі Шеремета поки у слідства, на жаль, немає підозрюваних, на яких можна було б з упевненістю подавати до суду як на людей, які це зробили. Україна - член Конвенції про захист прав людини, усі рішення наших судів підлягають переглядам, якщо є така можливість, у ЄСПЛ. Давайте ми когось засудимо за два тижні, потім ця ж людина отримає рішення в ЄСПЛ про те, що було порушено процедуру", - відзначив Геращенко.

Як повідомлялося, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля.