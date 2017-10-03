У Європарламенті обговорять ситуацію у Каталонії у зв'язку з референдумом

Голова Європейського парламенту Антоніо Таяні анонсував обговорення Європарламентом ситуації в Каталонії у зв'язку з референдумом. Про це голова Європарламенту повідомив у своєму Twitter.

"Я спілкувався з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм. Європарламент проведе дебати щодо Конституції, верховенства права та фундаментальних прав людини в Іспанії в світлі подій у Каталонії", - йдеться у повідомленні.

Таяні, відкриваючи в понеділок у Страсбурзі пленарну сесію ЄП, заявив, що до нього надійшло кілька прохань від політичних фракцій додати до порядку денного дебати у зв'язку з подіями навколо каталонського референдуму, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він попросив євродепутатів проголосувати щодо цього питання.

"Дебати відбудуться", - оголосив Таяні після голосування.

Потім він поставив на голосування день і час проведення дебатів, і депутати обрали другу половину дня середи, 4 жовтня. Це буде перше питання на порядку другої половини дня.

У попередньому порядку денному пленарної сесії 2-5 жовтня цього питання не було.

Нагадаємо, вчора у Єврокомісії заявили, що відповідно до Конституції Іспанії, проведений рефередум у Каталонії - незаконний.