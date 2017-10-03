У Європарламенті ухвалили важливу резолюцію щодо переговорів про Brexit

У перших чотирьох раундах переговорів між Євросоюзом та Великою Британією прогрес щодо пріоритетів ЄС був недостатнім. Про це йдеться у резолюції Європарламенту, ухваленій сьогодні на пленарній сесії, передає ЄП.

У документі зазначається, що Європейська Рада має визнати, що "достатнього прогресу" не було досягнуто щодо трьох цілей ЄС: забезпечення прав громадян ЄС та Британії, визначення фінансових зобов'язань Британії та врегулювання проблеми кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

Документ рекомендує лідерам ЄС не погоджуватися на початок чергового етапу переговорів, якщо тільки не буде зроблено значного прориву з цих питань.

Резолюція визначає позицію Європарламенту для жовтневого саміту ЄС-27 у Брюсселі, коли лідери країн оцінять прогрес у переговорах щодо Brexit.

У документі Британію також звинувачують у "серйозному перешкоджанні" переговорам щодо фінансових виплат через відсутність "чітких пропозицій".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Brexit не завадить виконанню Великою Британією своїх зобов’язань по забезпеченню безпеки у Європі.