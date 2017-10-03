Україна отримала кришталевий мікрофон за успішне проведення "Євробачення-2017"

Європейський мовний союз схвалив фінальний звіт України про проведення у Києві конкурсу "Євробачення-2017" . Про це повідомляє прес-служба Держкомітету з питань телебачення і радіомовлення.

19 вересня у Берліні на засіданні Наглядової ради Євробачення, яка здійснює контроль і керівництво конкурсом, презентували підсумки роботи з організації, проведення та закриття конкурсу.

Українська сторона звітувала про укладання та закриття договорів, здійснення оплати підрядникам, зокрема й міжнародним компаніям, закриття усіх фінансових питань. Також йшлося про проблемні моменти, які ще перебувають на стадії вирішення.

Зазначено, що звіт української делегації було схвалено.

Також Павлу Грицаку вручили кришталевий мікрофон, що є одночасно символом "Євробачення" і нагородою за успішне проведення пісенного конкурсу.