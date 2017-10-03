Україна вважає нелегітимним референдум про незалежність у Каталонії, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України вважають нелегітимним референдум про незалежність Каталонії і переконані, що Іспанії вдасться демократичним шляхом вирішити внутрішньополітичні проблеми. Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" сказала речник відомства Мар'яна Беца.

"Україна вважає нелегітимним проведений каталонською владою 1 жовтня 2017 поточного року референдум, який був заборонений Конституційним судом Іспанії через його невідповідність Конституції держави", - йдеться у відповіді речника МЗС.

Беца також зазначила, що Україна підтримує готовність уряду Іспанії до політичного діалогу з парламентськими політичними силами для відновлення правопорядку і стабільності в рамках конституційного поля країни.

"Переконані, що Іспанія як одна з лідерів демократії у світі, спираючись на міцний фундамент демократичних традицій і цінностей, які в свій час зумовили мирний перехід від диктатури до демократії і згодом до членства в НАТО і ЄС, буде демократичним способом вирішувати всі нагальні проблеми внутрішньополітичного життя", - додала речник МЗС.

Вона також підкреслила, що Україна виступає за безумовне повага суверенітету і територіальної цілісності всіх держав світу в межах міжнародно визнаних кордонів і дотримання ними основних принципів і норм міжнародного права.

Нагадаємо, голова Європейського парламенту Антоніо Таяні анонсував обговорення Європарламентом ситуації в Каталонії у зв'язку з референдумом.