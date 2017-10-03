Українська сторона і далі наполягатиме на незалежних спостерігачах у складі місії ОБСЄ, - Геращенко

Українська сторона й надалі буде вимагати, щоб у складі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ були незалежні спостерігачі. Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Вона зауважила, що питання складу місії є надзвичайно важливим і чутливим для українців. Попри це, стає очевидним, що у її складі значно побільшало росіян. Зокрема, напочатку роботи їх було 20, а станом на січень 2017 року - 39.

"Втішена оперативністю, з якою ОБСЄ відреагувала на мій коментар, що росіян в СММ подвоїлося, й аргументацією, що з січня 2017 іх, навпаки, зменшилося 39 до 35. Примітно, що в унісон з ОБСЄ ображений коментар видав російський МЗС, мовляв, що їх громадян в місії дуже і дуже мало", - наголосила Геращенко.

За її словами, в СММ ОБСЄ дійсно працюють незалежні спостерігачі 44 країн, але жодна з цих країн, окрім Росії, не нападала на Україну.

"Ми з повагою і подякою ставимося до роботи СММ ОБСЄ, їхнього важливого внеску в відновлення миру на Донбасі. Разом з тим , ми і надалі дуже чітко будемо моніторити склад місії і виступати за те, щоб там були дійсно незалежні спостерігачі", - підсумувала Геращенко.