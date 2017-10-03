В уряді пояснили як оформити субсидію на орендоване житло, тобто людям, які не мають офіційної реєстрації, але сплачують комунальні послуги, повідомляють на сайті Teplo.gov.ua.

"Якщо людина не змогла оформити субсидію через відсутність прописки в даному помешканні, але там проживає і сплачує рахунки за тепло, газ, світло й воду, держава забезпечила можливість скористатися...допомогою на підставі договору оренди житла," - йдеться в повідомленні.

Зокрема, щодо вимог до такого документу: договір не потрібно завіряти нотаріально, достатньо лише двох підписів - власника житла та орендаря.

"Такий документ є офіційним підтвердженням права людини на субсидію і повинен братися до уваги місцевими органами соціального захисту населення на користь сім’ї," - додали в повідомленні.