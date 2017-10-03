Вінницький краєзнавчий музей розповідає про свої нетривіальні експонати у Facebook

Оригінальний проект під назвою «Експонат тижня» започаткували співробітники Вінницького обласного краєзнавчого музею. Щопонеділка вони обирають найцікавіший предмет, який представлений у музейній експозиції або зберігається у фондах, і презентують його користувачам «Фейсбуку» з короткою характеристикою. Попри те, що проект триває лише другий тиждень, користувачі соціальної мережі вже почали активно обговорювати музейне ноу-хау.

«Щоб зацікавити вінничан і залучитися якомога більше відвідачів до музею, ми вирішили «зайти» з музейною експозицією у «Фейсбук». Більшість городян знають лише про візитівки нашого музею – мамонта, трактор та колекцію сарматського золота. Насправді у фондах та експозиції представлені тисячі предметів, які заслуговують на увагу, але відвідувачі помічають не всі і часто проходять повз унікальні речі. Хоча кожен експонат має значну музейну цінність, цікаву історію побутування, «розповідає» про події минувшини чи навіть людські долі, – коментує заступник директора музею з наукової роботи Світлана Шароварська. – Навіть екскурсовод за 45 хвилин академічної екскурсії не встигає розповісти абсолютно про все. І коли він дає загальний огляд того чи іншого періоду, то кожен має свої улюблені предмети, на яких зупиняється у розповіді. Тому чимало експонатів випадають з поля зору відвідувачів, хоча заслуговують на те, щоб про них знали».

Минулого тижня музейники представили велетенську молюску, яка зберігається в першому експозиційному залі і свідчить про те, що 8–10 мільйонів років тому територію сучасної Вінниччини вкривало Сарматське море. А цього понеділка «Експонатом тижня» стали ручні жорна, на які не часто звертають увагу відвідувачі шостого експозиційного залу, хоча виготовлені вони із матеріалу, що видобувався на місці падіння метеориту в Іллінецькому районі.

Проект «Експонат тижня» довготривалий, запевняють музейники. Адже в експозиції представлено чимало нетривіальних предметів, про які є що розповісти і чим здивувати.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото з експозиції музею