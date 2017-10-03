Влада Іспанії відкидає можливість залучення посередника у каталонській кризі

Іспанський уряд відкидає заклики щодо залучення посередника між Мадридом та урядом Каталонії після того, як у північно-східній автономії відбувся референдум за незалежність, під час якого постраждали понад 800 людей. Про це повідомляє Politico.

Міністр із європейських справ Іспанії Хорхе Толедо сказав у коментарі Politico, що залучення будь-якої третьої сторони буде прийнятним для Мадрида, і що будь-який діалог має бути двостороннім.

"Ви можете змінити закон, ви можете протистояти йому, але ви не можете не підкорятися йому", - сказав Толедо.

Його коментарі є ще одним "свідченням протистояння Мадрида щодо надання каталанським сепаратистам будь-якого заохочення чи вигоди після насильницьких зіткнень у неділю", відзначає Politico.

Видання також повідомляє, що напередодні голосування в неділю Амадео Альтафай, представник Каталонії в Брюсселі, сказав, що вітає ідею щодо стороннього посередника і що "ідеально було б, якби це сталося набагато раніше".

Напередодні президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що не планує "травматичного" розриву з Іспанією після проведення забороненого референдуму про незалежність.

За його словами, поки що не відбулося контактів з урядом у Мадриді під керівництвом прем'єр-міністра Маріано Рахоя після проведеного голосування.

Пучдемон також звернувся до міжнародного посередництва, щоб допомогти вирішити кризу, яка зростає.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України вважають нелегітимним референдум про незалежність Каталонії і переконані, що Іспанії вдасться демократичним шляхом вирішити внутрішньополітичні проблеми.