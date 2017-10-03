Влада США не бачить ефективності у перемовинах з КНДР

Американська влада не бачить ефективності у перемовинах з Північною Кореєю. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, повідомляє прес-центр адміністрації.

Коментуючи нещодавні слова президента США Дональда Трампа стосовно того, що очільнику Держдепартаменту Рексу Тіллерсону не варто витрачати час на перемовини з КНДР, вона зауважила, що зараз й справді не час для діалогу.

"Ми чітко дали зрозуміти, що зараз не час для розмов. Єдині розмови, які мали місце, або ще будуть, стосуватимуться повернення американців, які були затримані. Крім цього, зараз не буде ніяких розмов з Північною Кореєю", - наголосила Сандерс.

При цьому вона додала, що американська влада буде продовжувати дипломатичний тиск на північнокорейський режим.

Нагадаємо, міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель привітав пропозицію США про прямі переговори з Північною Кореєю з ядерного роззброєння і деескалації.