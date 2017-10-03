ВРУ запровадила електронне судочинство

Верховна Рада запровадила електронне судочинство, дозволила залучати до судового процесу експертів у галузі права, а суддям - оминати норми законів, якщо ті суперечать Конституції.

Законопроект № 6232 розглядали протягом майже двох пленарних тижнів, і врешті за нього проголосували 234 народних депутатів, передає "112 Україна".

Йдеться про рекордно великий документ обсягом понад 700 сторінок, він запроваджує зміни у три кодекси - Господарський і Цивільний процесуальні, Кодекс адміністративного судочинства, а також до інших законів.

Нагадаємо, сьогодні нардепи продовжили розгляд законопроекту "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адмінсудочинства України та інших законодавчих актів", який входить до пакету судової реформи.