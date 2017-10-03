ЄБРР закриває більшість представництв у РФ

У 2018 році Європейський банк реконструкції та розвитку закриє 5 із 7 офісів у Росії, повідомляє Reuters.

До таких заходів банк вдається, оскільки продовжує заморожувати кредитування з моменту російської агресії проти України в 2014 році.

ЄБРР закриє всі відділення, крім офісів у Москві та Санкт-Петербурзі.

"Ми закриємо 5 регіональних офісів у Єкатеринбурзі, Красноярську, Ростові-на-Дону, Владивостоці та Самарі наприкінці першого кварталу 2018 року", - заявив керуючий директор ЄБРР із комунікацій Джонатан Чарльз.

До нападу Росії на Україну банк мав у Росії 160 співробітників у 7 офісах та понад 5 млрд євро в проектах на російській території - від автомобілебудівних підприємств Volkswagen до великого списку вкладень у компаніях та банках. ЄБРР все ще має портфель російських інвестицій на 3 млрд євро, але він неухильно зменшується.