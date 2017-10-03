ЄС надасть Україні 50 млн євро на гумдопомогу для Донбасу

Євросоюз надасть Україні 50 млн євро у рамках програми гуманітарної допомоги Донбасу. Про це було сказано на спільній прес-конференції голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша та представників Єврокомісії, повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначив директор департаменту Єврокомісії з питань Європи Жан-Луї де Брювер, Євросоюз планує надати допомогу Україні в питаннях забезпечення мешканців Донбасу житлом і водою, а також охороні здоров'я та розширенні можливостей для освіти.

Програма гуманітарної допомоги буде реалізуватися на практиці з наступного року.

"Важливо показати, що на підконтрольній частині сходу України реформи так само можливі, як і на всій іншій території. Перша програма підтримки, яку ми зараз розглядаємо, передбачає 50 млн євро і буде реалізовуватись на початку наступного року", - заявив керівник групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс нагадав, що будівництво газопроводу Nord Stream-2 суперечить енергетичній політиці Євросоюзу і є не комерційним, а геополітичним проектом.