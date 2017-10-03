За останні 2 роки в ЄС зафіксували понад 3 тис. випадків дезінформації від російських ЗМІ , - Могеріні

В Євросоюзі зафіксували понад 3 тис. випадків дезінформації від російських ЗМІ за останні два роки. Про це повідомила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні на конференції у вівторок, передає прес-служба ЄС.

"Нам важливо аналізувати, прогнозувати і реагувати на дезінформацію. З цієї причини ми створили в рамках Європейської служби зовнішніх дій першу Цільову групу зі стратегічних комунікацій, зосередивши увагу на наших східних партнерів і російськомовних громадах. За останні два роки Східна цільова група StratCom виявила понад 3 тис. випадків дезінформації", - заявила Могеріні.

За її словами, протидіяти дезінформації недостатньо. Могеріні підкреслила важливість того, щоб "справжні новини" охоплювали найширшу аудиторію.

"Реагування дуже важливо, але ще більш важливо переконатися, що справжні новини досягали широкої аудиторії, як всередині, так і за межами нашого Союзу. Тому наш перший обов'язок полягає в тому, щоб говорити про те, що ми робимо, роз'яснювати з максимальною прозорістю нашу політику, поширювати реальні історії про позитивний вплив наших європейських дій на життя стількох людей", - додала представник ЄС.

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