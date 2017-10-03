За півроку експорт українських товарів до США зріс у 2 рази, - Мінекономрозвитку

Експорт українських товарів до США зріс у 2,2 рази за перші 7 місяців 2017 року. Про це повідомляє у Facebook Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

"Український експорт товарів до США зріс за 7 місяців 2017 року у 2,2 рази у порівнянні з аналогічним періодом у 2016", - йдеться у повідомленні.

Домінували поставки чорних металів – 53% та виробів з чорних металів –6%; устаткування – 7%; частини літальних апаратів – 5%; меду – 4%; руди – 4%; оптичних приладів – 3%.

Експорт сільськогосподарської продукції збільшився аж на 97,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2016, та склав $41,0 млн.

Також, за 7 місяців від початку року, двосторонній товарообіг між країнами зріс на 62% та склав $2 млрд.

Крім того, за 6 місяців 2017 року в економіку України було залучено $537 млн інвестицій з США.

Їхній найбільший обсяг залучено до підприємств у сферах оптової і роздрібної торгівлі – 25%; промисловості – 23%; операцій з нерухомим майном – 13%; будівництва – 9%; професійної, наукової та технічної діяльності – 8%; фінансової та страхової діяльності – 6 %.