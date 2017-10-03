Загроза терактів у Франції висока, як ніколи раніше, - МВС

Виявлення в ніч проти п'ятниці вибухівки у заможному 16-му окрузі Парижа засвідчує, що загроза терактів у Франції висока, як ніколи раніше. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон на радіостанції France Inter, повідомляє Reuters.

"Правоохоронці розслідують цю справу. Я можу вам сказати, що серед заарештованих людей була одна радикалізована особа", - сказав він.

Як повідомлялося, у неділю невідомий чоловік із ножем накинувся на перехожих на залізничному вокзалі у Марселі. Він зарізав двох жінок, після чого напав на працівників правоохоронних органів, які несли чергування біля вокзалу. Нападник був застрелений на місці, передає Укрінформ.

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт.

За два дні до інциденту поліція затримувала цього чоловіка на залізничному вокзалі у Марселі, однак відпустила його.