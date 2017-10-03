Зниклий у 2014 році літак MH370 так і не знайшли

Австралійські слідчі представили остаточний звіт про зниклий літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом MH370.

Те, що літак так і не знайшли, "майже незбагненно", кажуть вони.

MH370 зник 2014 року під час польоту до Пекіна з Куала-Лумпура. На борту перебували 239 людей.

Пошуки літака, до яких були також залучені Малайзія й Китай, припинилися в січні 2017 року - через 1046 днів після зникнення.

Австралійські слідчі висловили "глибокий жаль" через те, що літак так і не знайшли.

"Те, що великий комерційний літак зник і світ достеменно так і не дізнався, що сталося з ним і з пасажирами, - це практично незбагненно і, звичайно ж, суспільно неприйнятно в сучасну авіаційну епоху, коли щодня на борт комерційних літаків сідають 10 мільйонів пасажирів", - заявило Австралійське бюро з безпеки транспорту.

"Попри надзвичайні зусилля сотень людей з усього світу, які займаються пошуками, літак так і не знайшли", - додали у відомстві.

У остаточному звіті фахівці підтвердили попереднє припущення, що Boeing 777, найімовірніше, впав північніше від пошукової зони на півдні Індійського океану, в якій шукали літак спочатку.

Загалом зону, де можуть перебувати уламки літака, фахівці оцінюють у 25 тысяч квадратних кілометрів.

Ці пошуки стали однією з найбільших наземних і підводних пошукових операцій в історії авіації.

Протягом 2015 та 2016 років на острови в Індійському океані та на східне узбережжя Африки течією вимивало уламки, які можливо пов'язані зі зниклим рейсом.

Уряд Малайзії і далі розслідує обставини зникнення лайнера.