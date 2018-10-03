Австрія виділила 1 млн євро на відновлення Донбасу

Сьогодні Рада міністрів Австрії затвердила виділення мільйона євро на допомогу Східній Україні, зокрема для підтримки Червоному Хресту в проекті з розмінування Донбасу.

Про це у середу, 3 жовтня, повідомив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц за результатами зустрічі з російським президентом Владіміром Путіним, передає Die Presse.

За данними видання, офіційною причиною поїздки Курца до Росії є відкриття фото-виставки у художньо-історичному музеї в Санкт-Петербурзькому Ермітажі. Натомість, як зазначається, візит до Росії буде не тільки про мистецтво, але і про бізнес. Тому що в перспективі в Європі буде тільки мир з Росією. Саме тому, за словами австрійського канцлера, він продовжуватиме шукати контакти з Росією в подальшому.

"Росія - одна з найбільших країн світу, що бере участь у збройному конфлікті на сході України, яка відіграє вирішальну роль у Сирії і яка здійснила незаконну анексію українського Кримського півострова. І цьому є вирішальне ставлення і ясна позиція Австрії", - зазначив Курц.

За його словами, будучи головою Ради ЄС, Австрія також вимагатиме від Росії припинення незаконних дій і ослаблення ситуації на сході України.

"Цей конфлікт, нарешті, повинен бути закінчений. Ставлення на рівні ЄС тут не зміниться", - наголосив Курц.