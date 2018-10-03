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День в ООС: Бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ

3 жовтня, 2018 - 18:26
Фото Reuters

Упродовж нинішньої доби із 07:00 до 18:00 російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Усі обстріли ворог зосередив на маріупольському напрямку.

"Тут під вогневий вплив ворога потрапили наші опорні пункти в районі населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. По позиціях біля Водяного та Лебединського крім того вівся вогонь із мінометів калібру 82 мм", - розповіли в штабі.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Джерело: День

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