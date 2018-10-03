До кінця тижня Сущенко побачить сина, - Фейгін

Громадський захисник незаконно засудженого в РФ журналіста Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що йому все ж таки дозволили відвідувати підзахисного, і уточнив, що Сущенко до кінця тижня отримає побачення з родиною.

Про це Фейгін написав у Twitter.

«Їду знову в СІЗО «Лефортово». Побачу Романа. До кінця тижня у нього буде побачення з сином Максимом. Він побачить його вперше за два роки!» - пише Фейгін.