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До кінця тижня Сущенко побачить сина, - Фейгін

3 жовтня, 2018 - 16:54
Фото: Укрінформ

Громадський захисник незаконно засудженого в РФ журналіста Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що йому все ж таки дозволили відвідувати підзахисного, і уточнив, що Сущенко до кінця тижня отримає побачення з родиною.

Про це Фейгін написав у Twitter.

«Їду знову в СІЗО «Лефортово». Побачу Романа. До кінця тижня у нього буде побачення з сином Максимом. Він побачить його вперше за два роки!» - пише Фейгін.

Джерело: День

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