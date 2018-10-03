До кінця тижня Сущенко побачить сина, - Фейгін

3 жовтня, 2018 - 16:54
Громадський захисник незаконно засудженого в РФ журналіста Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що йому все ж таки дозволили відвідувати підзахисного, і уточнив, що Сущенко до кінця тижня отримає побачення з родиною.
Про це Фейгін написав у Twitter.
«Їду знову в СІЗО «Лефортово». Побачу Романа. До кінця тижня у нього буде побачення з сином Максимом. Він побачить його вперше за два роки!» - пише Фейгін.
Еду снова в СИЗО «Лефортово». Увижу Романа. До конца недели у него будет свидание с сыном Максимом. Он увидит его впервые за два года!
— Mark Feygin (@FeyginMark) October 3, 2018
Джерело: День