Іспанія відкинула ультиматум Каталонії щодо незалежності

Офіційний Мадрид не погодиться на жодні ультиматуми Барселони про незалежність Каталонії.

Про це заявила речниця уряду Іспанії Ізабел Села, повідомляє Reuters.

“Ми не приймаємо ультиматуми. Самоврядування - так, але незалежність - ні”, - сказала Села.

За її словами, Мадрид зосереджується на проведенні широкого діалогу для вирішення непорозумінь із Каталонією.

Reuters нагадує, що прем’єр-міністр Каталонії Кім Торра у вівторок попередив, що парламент регіону припинить підтримувати главу уряду Іспанії Педро Санчеса, якщо він протягом місяця не запропонує механізм самовизначення.

Як повідомлялося, 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум, понад 90% учасників якого підтримали незалежність регіону від Іспанії. Уряд країни оголосив плебісцит незаконним і розпустив парламент Каталонії. Крім того, під час референдуму сотні людей постраждали внаслідок втручання співробітників іспанської Національної поліції і Цивільної гвардії.

Соціологічне опитування, проведене наприкінці вересня цього року, показало, що лише 15% іспанців вважають, що політична ситуація в Каталонії поліпшилася, натомість 69% переконані, що вона погіршилася.

Нагадаємо, Каталонія висунула ультиматум іспанському уряду: голова уряду Каталонії Кім Торра закликав прем’єра Іспанії Педро Санчеса протягом місяця погодити механізм самовизначення регіону, інакше його партіє відкличе свою підтримку Санчаса в національному парламенті.