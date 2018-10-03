Мінгареллі сподівається, що Україна стане членом ЄС

Очільник представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі висловив сподівання, що Україна одного дня стане членом ЄС.

Про це Мінгареллі заявив в середу, у Києві, на першому форумі мереж ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нам необхідно пояснювати переваги Угоди про асоціацію для простих громадян, бо це впливає на поліпшення життя українців... Хочу нагадати, що наша мета - це поступове наближення України до ЄС, сподіваюся також, що одного дня Україна зможе стати членом Європейського Союзу", - відзначив посол.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна вже досягла певного прогресу в імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

"Починаючи з досягнень в сфері реформування енергетики, створення платформи для впровадження і використання енергоефективних технологій, децентралізації, впровадження реформи судової та державної служби", - розповіла Климпуш-Цинцадзе і додала, що існують і деякі труднощі.