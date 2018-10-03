Оголошено лауреатів Нобелівської премії в галузі хімії

Лауреатами Нобелівської премії в галузі хімії оголошені американці Франсіс Арнольд і Джорж Сміт, а також вчений з Кембриджа Грегорі Вінтер за дослідження еволюції. Дослідниця Арнольд нагороджена за вивчення еволюції ферментів, в той час як Сміт і Вінтер отримають нагороду за фагів відображення пептидів і антитіл.

Про це йдеться на офіційній сторінці Нобелівського комітету у Тwitter.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018

Відкриття вчених в Нобелівському комітеті назвали "революцією за допомогою еволюції". Дослідження допоможуть боротися з аутоімунними захворюваннями, в тому числі з раком, який дав метастази.

У минулому році премія з хімії була вручена швейцарцю Жаку Дюбоше, американцеві Йоакиму Франку, а також британцеві Річарду Хендерсону. Вони удостоїлися нагороди за вивчення Кріоелектронний мікроскопії. Дослідження лауреатів дозволило створювати тривимірні зображення клітин і мікробів з дуже високою роздільною здатністю.

За винятком премії по економіки, нагорода була заснована шведським промисловцем Альфредом Нобелем. Нагороди присуджуються 10 грудня, в річницю його смерті. Грошове утримання премії становить близько мільйона доларів.