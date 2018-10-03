Окупаційний "суд" Криму скоротив термін ув’язнення Балуха

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму переглянув попередній вирок українському політв’язню Володимиру Балуху і ухвалив остаточне рішення - 4 роки і 11 місяців позбавлення волі.

Попередній вирок Балуха - 5 років в'язниці, повідомляє Громадське.

Засідання суду проходило без Балуха. Суддя відхилив клопотання захисту щодо участі Балуха у засіданні.

У ході судового засідання громадський захисник Павло Кущ (Архієпископ Климент) подав клопотання про відведення адвоката Тараса Омельченка, оскільки він є свідком у цій кримінальній справі. Це необхідно для того, щоб повернути розгляд справи в суд першої інстанції.

Окрім того, адвокати просили, щоб на судовому засіданні був присутній потерпілий Ткаченко. Проте суд вирішив продовжити розгляд справи без нього.

Суд заборонив журналістам фотографувати в залі суду.