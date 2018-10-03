ООН виділила Індонезії $15 млн на ліквідацію наслідків землетрусів

Центральний фонд реагування на надзвичайні ситуації ООН виділив для Індонезії 15 млн доларів на ліквідацію наслідків серії землетрусів з подальшим цунамі, унаслідок яких загинули понад тисячу людей.

Про це повідомила прес-служба управління Верховного комісара ООН з гуманітарних питань на офіційному сайті.

"ЦЕРФ виділяє 15 млн доларів США на надання надзвичайної допомоги людям, постраждалим від землетрусу й цунамі", - йдеться в повідомленні.

За словами глави ООН з гуманітарних питань Марка Лоукока, уряду Індонезії вже має досвід і ресурси для боротьби із наслідками стихійних лих, проте іноді, як і у всіх інших країнах, необхідна і зовнішня допомога".

Нагадаємо, 28 вересня в Індонезії стався землетрус з подальшим цунамі. За останніми повідомленнями, кількість жертв в результаті стихійного лиха зросла до 1347 осіб.