Опалювальний сезон в Україні почнеться з 15 жовтня, - Гройсман

Уряд прийняв рішення про початок опалювального сезону з 15 жовтня, але місцева влада може оголосити про початок відповідно до погодних умов.

Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає УНН.

"Ми сьогодні приймаємо рішення про початок опалювального сезону календарно з 15 жовтня, але до цього часу кожен орган місцевого самоврядування має право індивідуально визначитись, коли розпочати опалювальний сезон, з огляду на реальні погодні умови", - зазначив Прем’єр.

За його словами, влада демонструє "позитивну динаміку" підготовки до опалювального сезону.

При цьому він зазначив, що профільний міністр Геннадій Зубко уже завтра, 4 жовтня проведе всеукраїнський селектор з питання готовності місцевої влади до початку опалювального сезону.