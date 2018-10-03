Помпео під час азіатського турне особисто зустрінеться з Кім чен Ином

Державний секретар США Майк Помпео наприкінці цього тижня планує відправитися в азійське турне, під час якого 7 жовтня здійснить візит до КНДР для особистої зустрічі з Кімом Чен Ином.

Про це повідомила під час брифінгу в вівторок у Вашингтоні речниця Державного департаменту США Хізер Науерт, передає Reuters.

«Держсекретар Помпео в період з 6 по 8 жовтня відвідає Японію, Північну Корею, Республіку Корею і Китай», - зазначила офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Вона також поінформувала, що "7 жовтня держсекретар зустрінеться в Пхеньяні з головою Кімом".

Очікується, що під час свого турне державний секретар США обговорюватиме передусім ситуацію в регіоні, а також спільні зусилля, спрямовані на денуклеаризацію Північної Кореї. Крім того, під час зустрічей йтиметься про питання двосторонніх відносин, а також регіонального й міжнародного порядку.