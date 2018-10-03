Порошенко підписав закон про збереження лісів

Президент Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів".

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента на офіційному сайті.

"Згідно із Законом, в кілька разів підвищено штрафи за незаконну рубку і знищення лісових культур та молодняка. Відповідні зміни вносяться, зокрема, до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів", - йдеться у повідомленні.

Водночас уряду доручено розробити комплексну програму відновлення лісового фонду України та визначити першочергові обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів.

"Впровадження норм Закону дозволить зберегти екологічну безпеку України та створить дієвий механізм запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з незаконною порубкою", - йдеться також у повідомленні.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада внесла зміни до законодавства щодо збереження українських лісів, виключивши тимчасову заборону вивезення за межі України в митному режимі експорту деревини паливної.

За ухвалення закону в цілому з пропозиціями Президента Петра Порошенка виключити ці норми проголосували 246 депутатів за мінімально необхідних 226.

Раніше Президент України повернув на повторний розгляд до Верховної Ради ухвалений 3 липня закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів". Повертаючи закон для повторного розгляду, глава держави зазначав, що він не може бути підписаний через те, що запроваджувана у законі тимчасова, строком на 8 років з дня набрання ним чинності, заборона вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту деревини паливної порушує зобов’язання України як члена Світової організації торгівлі.

Метою закону є забезпечення збереження лісового фонду країни шляхом обмеження внутрішнього споживання необроблених лісоматеріалів і посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконне вирубування лісу та подальший його експорт поза митним контролем (контрабанду).

Законом передбачено, що обсяг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених не повинен перевищувати 25 мільйонів кубічних метрів на рік незалежно від обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у попередньому році.

Згідно із законом, незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 15 до 30, а на посадових осіб - від 75 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.