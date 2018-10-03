Президент Вірменії відправив у відставку 6 міністрів

Президент Вірменії Армен Саркісян відправив у відставку шість міністрів після масових протестів перед будівлею парламенту в Єревані.

Чиновники представляли партії "Процвітаюча Вірменія" і "Дашнаки-цутюн", які підтримали поправки, що ускладнюють проведення дострокових виборів, повідомляє вірменська редакція Радіо Свобода Радіо Азатутюн.

За розпуск парламенту і дострокові вибори, зокрема, виступає прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Після голосування в парламенті він закликав своїх прихильників вийти на акції протесту в центрі Єревану. На мітингу Пашинян пообіцяв подати у відставку з посади глави уряду, і в разі його необрання на пост прем'єр-міністра Національними зборами двічі, за Конституцією, парламент розпускається, і проводяться позачергові парламентські вибори. Пашинян розраховує, що вони пройдуть в грудні.

Нікол Пашинян очолив уряд Вірменії 8 травня. Він зайняв цей пост після масових протестів, які тривали по всій країні з середини квітня. Демонстранти домоглися усунення з керівної посади Сержа Саргсяна, який очолював країну понад десяти років.

Нагадаємо, у Вірменії тисячі людей вимагають дострокових виборів.