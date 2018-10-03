РФ нарощує військові сили в Арктиці, - МЗС Норвегії

Нарощування Росією військових сил у Арктиці загрожує регіональній безпеці та стабільності.

Таку думку в інтерв’ю Reuters висловила міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Соерейде.

“Немає причин вважати, що потенційні сутички можуть початися в Арктиці, але вони можуть легко переміститися сюди, якщо почнуться деінде. Це, звичайно, через розбудову Росією своєї військової потуги, особливо на Кольському півострові”, - сказав Соерейде.

Reuters додає, що Норвегія останнім часом теж суттєво посилила оборону своїх північних регіонів, які межують із Росією. “Норвегія замовила 52 винищувачі F-35 Lockheed Martin, розбудовує інфраструктуру для їх обслуговування та придбала чотири нові підводні човни німецької компанії ThyssenKrupp. Окрім цього, на військовій базі в регіоні Фінмарк, що межує із Росією, посилюється механізований батальйон”, - йдеться у матеріалі.

Норвегія також відіграватиме важливу роль у цьогорічних навчаннях НАТО Trident Juncture, які стануть найбільшими для Альянсу з 2002 року.