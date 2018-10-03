Російські С-300 у Сирії означають ескалацію на Близькому Сході, - офіційний Вашингтон

Офіційний Вашингтон вважає, що розгортання російських систем протиповітряної оборони С-300 на території Сирії, про що офіційно заявляють в Москві, є неприпустимим, оскільки означатиме ескалацію і так напружену ситуацію на Близькому Сході.

З такою заявою виступила у вівторок на брифінгу у Вашингтоні прес-секретар Державного департаменту США Хізер Науерт, передає Укрінформ.

"Я не можу підтвердити, що це дійсно так", - прокоментувала представник Держдепу заяви російської сторони, що вони вже поставили С-300 в Сирії.

"Я сподіваюся, що цього не сталося, тому що це означало б серйозну ескалацію і заклопотаність", - підкреслила Науерт.

Нагадаємо, вчора Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів російському президенту Володимиру Путіну про відправку до Сирії зенітно-ракетних комплексів С-300, повідомляє ВВС.

За словами Шойгу, в рамках поставки системи С-300 Росія передала Сирії 49 одиниць техніки. На навчання сирійських військових використання цих комплексів піде близько трьох місяців. Шойгу відзначив, що персонал вже відібраний і процес навчання почався.

Міністр додав, що роботу по формуванню єдиної системи ППО в Сирії завершать до 20 жовтня. Вона об'єднає російські системи ППО в Сирії в одну мережу з сирійськими.

Крім того, Шойгу повідомив, що Росія посилила систему радіоелектронної боротьби в Сирії і контролює напрямок, з якого здійснювалися заходи для авіаударів по сирійській території, на 200 кілометрів.

Пізніше в ефірі російських телеканалів були показані кадри вивантаження з російського військово-транспортного літака Ан-124-100 "Руслан", який прибув до Сирії, в Сирії частин системи С-300. Російські військові приступили до монтажу комплексу, вивантаження якого проводилася в нічний час, випливає з цих повідомлень.