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ЛуЇ Арагон, французький письменник, критик і громадський діяч

Садовий заявив про участь у президентських виборах

3 жовтня, 2018 - 17:25
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Мер Львова лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий оголосив, що подаватиме свою кандидатуру на участь у виборах президента України.

Про це він заявив на зустрічі з організаторами молодіжного форуму 4 жовтня інформує сайт "Самопомочі".

"Моя мета дуже проста і складна водночас – відновити вашу віру в Україну. Перед вами сьогодні весь світ, але збудувати свою власну країну можливо лише тут. Я пропоную вам боротися за неї разом!" – заявив Садовий.

За його словами, ключовими елементами кампанії стануть "мобілізація молоді, розрив корупційної кругової поруки в політиці і технологічна модернізація країни".

Садовий пообіцяв найближчим часом оприлюднити склад команди, з якою піде на вибори, та закликав до об‘єднання усі сили, які підтримують ідею "рішучих змін".

Нагадаємо, що Терещенко заявив про наміри балотуватися у президенти.

Джерело: День

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