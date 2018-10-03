Оптимізм - ось розкіш великих людей.
ЛуЇ Арагон, французький письменник, критик і громадський діяч

Саміт ЄС і Британії щодо Brexit призначено на 17 жовтня

3 жовтня, 2018 - 21:30
Фото Reuters

Лідери країн-учасниць Європейського Союзу зберуться для обговорення з Великої Британією проекту угоди щодо Brexit 17 жовтня.

Зустріч відбудеться в Брюсселі, повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією агентства, президент Європейської ради Дональд Туск запросив голів держав і урядів Євросоюзу на робочу вечерю напередодні саміту. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей також запрошена.

Очікується, що лідерам Євросоюзу вдасться погодити остаточну угоду й отримати згоду Терези Мей. Це стане підготовкою до проведення в середині листопада особливого саміту, на якому буде остаточно оформлена політична декларація про торговельні відносини між Євросоюзом і Великою Британією після Brexit.

Джерело: День

Більше новин

Британія планує залишити в Німеччині невеликий військовий контингент після Brexit
Brexit відкриває можливість вирішення суперечки між Британією та Іспанією щодо Гібралтару, - Санчес
ЄС обирає посла у Британії
Мей: У Британії проведення дострокових виборів не відповідає національним інтересам
ЄС вимагає від Британії 2,7 млрд євро несплачених митних платежів
У Британії опозиція підтримала референдум щодо угоди з ЄС по Brexit

Новини партнерів

Loading...