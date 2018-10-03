Саміт ЄС і Британії щодо Brexit призначено на 17 жовтня

Лідери країн-учасниць Європейського Союзу зберуться для обговорення з Великої Британією проекту угоди щодо Brexit 17 жовтня.

Зустріч відбудеться в Брюсселі, повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією агентства, президент Європейської ради Дональд Туск запросив голів держав і урядів Євросоюзу на робочу вечерю напередодні саміту. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей також запрошена.

Очікується, що лідерам Євросоюзу вдасться погодити остаточну угоду й отримати згоду Терези Мей. Це стане підготовкою до проведення в середині листопада особливого саміту, на якому буде остаточно оформлена політична декларація про торговельні відносини між Євросоюзом і Великою Британією після Brexit.