Штучний інтелект навчили генерувати світлини

Штучний інтелект навчили генерувати фото. Як і в інших проектах зі створення штучних зображень, дана технологія заснована на генеративно-змагальній нейромережі

Про це повідомляє Venture beat.

Система складається з двох частин: генератора і дискримінатора. Перша створює зображення, а друга оцінює їх схожість із зразками ідеального результату.

Щоб навчити BigGAN створювати фотографії метеликів, собак і їжі, використовувалися різні набори зображень. Спочатку для навчання використовувалася база ImageNet, а потім - більш масштабний набір JFT-300M з 300 мільйонів зображень, розділених на 18 000 категорій.

Навчання BigGAN зайняло 2 дні. Для цього треба було 128 тензорних процесорів Google, розроблених спеціально для машинного навчання.