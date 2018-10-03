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ЛуЇ Арагон, французький письменник, критик і громадський діяч

Штучний інтелект навчили генерувати світлини

3 жовтня, 2018 - 18:54
Фото Venture beat

Штучний інтелект навчили генерувати фото. Як і в інших проектах зі створення штучних зображень, дана технологія заснована на генеративно-змагальній нейромережі

Про це повідомляє Venture beat.

Система складається з двох частин: генератора і дискримінатора. Перша створює зображення, а друга оцінює їх схожість із зразками ідеального результату.

Щоб навчити BigGAN створювати фотографії метеликів, собак і їжі, використовувалися різні набори зображень. Спочатку для навчання використовувалася база ImageNet, а потім - більш масштабний набір JFT-300M з 300 мільйонів зображень, розділених на 18 000 категорій.

Навчання BigGAN зайняло 2 дні. Для цього треба було 128 тензорних процесорів Google, розроблених спеціально для машинного навчання.

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