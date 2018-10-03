США готові проводити кібероперації на запит НАТО

США готові проводити наступальні або оборонні кібероперації на запит союзників в НАТО.

Про це заявила старший чиновник Пентагону Кеті Уїллбергер, повідомляє АР.

"США проводитимуть наступальні або оборонні кібероперації, якщо їх попросять союзники по НАТО", - сказала вона.

За словами заступника помічника міністра оборони з питань міжнародної безпеки, такий план має продемонструвати прихильність США Альянсу.

Як наголошує видання, такий крок засвідчує зростання занепокоєння США та їхніх союзників щодо використання Росією кіберпростору для впливу на вибори в Америці та в інших країнах.