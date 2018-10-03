США закликали Угорщину припинити перешкоджати співпраці НАТО з Україною

У середу, 3 жовтня, представники Cполучених Штатів Америки у НАТО закликали Угорщину припинити перешкоджати співпраці Північноатлантичного Альянсу з Україною.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на посла США у НАТО Кей Бейлі Гатчісон.

Чиновниця заявила, що Угорщина повинна окремо врегулювати з Україною свої розбіжності щодо закону про освіту і приєднатися до США у НАТО, «щоб допомагати Україні усіма способами зберегти її суверенну територію і стабілізувати її демократію». За словами представника США, двосторонні розбіжності між Україною та Угорщиною не повинні заважати співпраці Альянсу та України.

Нагадаємо, що Угорщина блокує переговори України з НАТО через скандальний Закон про освіту, в якому офіційний Будапешт побачив порушення прав угорських меншин в Україні.