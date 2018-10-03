Суд ООН зобов'язав США вивести з-під санкцій проти Ірану гуманітарну допомогу

Міжнародний суд ООН в середу зобов'язав США вивести з-під санкцій проти Ірану гуманітарну допомогу, продовольство, медикаменти і запчастини для цивільної авіації.

Про це повідомляє Reuters.

В ході слухань суд визнав боку "утриматися від дій, які можуть згодом посилити розбіжності".

У серпні суд ООН розпочав розгляд позову до США, поданого Іраном. У Тегерані вважають, що Вашингтон порушив угоду "Про дружбу, економічних відносинах і консульських правах" від 1955 року. Документ передбачає надання сторонами взаємної сприяння в торгівлі.

В кінці серпня держсекретар США Майк Помпео заявив, що Іран "зловживає" Міжнародним судом ООН, намагаючись заперечити в ньому відновлення американських санкцій. Глава Держдепартаменту вказав, що Сполучені Штати в травні почали відновлювати скасовані кілька років до того обмежувальні заходи відносно Тегерана через загрозу, яку становить для США іранська політика.