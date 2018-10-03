У центрі Києва з'явився новий мурал

Сучасна художниця EGLE ZVIRBLYTE створила унікальний мурал в центрі столиці – на вулиці Михайлівська 7.

Вона давно мріяла намалювати щось подібне саме в Україні, а завдяки співпраці з Multiplex їй вдалося прикрасити своєю роботою Майдан Незалежності, передає НВ.

“Така незвичайна співпраця стала абсолютно несподіваною. Ми не один місяць обмірковували ідею культурного проекту, і коли познайомилися з EGLE, стало зрозуміло – ми повинні разом створити щось абсолютно нове, цікаве і емоційне. Результат нас дуже порадував – це саме те, що ми хотіли.” – ділиться комерційний директор мережі Multiplex, Віталій Писаренко.

Стиль EGLE ZVIRBLYTE відомий всьому світу. Для своїх сміливих і експресивних робіт EGLE винаходить персонажів, які живуть у її вигаданому світі. Всі вони з однієї великої комічної саги з переплетеними історіями, а художниця просто продовжує стрибати в різні її розділи.

Акцент робиться на композиції, фігурах і кольорах. Її творчість використовують в рекламних кампаніях, на обкладинках журналів та упаковках. Портфоліо художниці включає в себе роботи для Moniker Art Fair в Нью-Йорку, художні інсталяції для фестивалю Drop Everything в Ірландії, лінію домашніх аксесуарів для іспанської меблевої компанії Sancal. Її арт-виставки проходили в Нью-Йорку, Майамі, Лондоні, Токіо, Мельбурні, Мадриді, Мілані, Дубліні, Цюріху та Барселоні. У своїй особистій практиці вона досліджує теми свідомості, рефлексії, людських відносин і соціуму.

Нова робота також несе позитивний меседж свободи. Кожна людина має право обирати: як жити, у що вірити, ким бути в звичайному житті – не важливо, героєм або антигероєм – це вибір кожного. Головне пам’ятати, що свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої, і ми в будь-якому випадку повинні поважати життя і цінності кожного.