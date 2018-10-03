У Facebook запровадили нові інструменти для боротьби з кібербулінгом

Соцільна мережа Facebook анонсувала нові інструменти для боротьби з кібербулінгом.

Про це йдеться в повідомленні соцмережі на офіційному сайті.

Зокрема, користувачі зможуть приховати або видалити кілька коментарів одночасно в меню параметрів публікації. Також зазначено, що соцмережа починає випробувати нові способи пошуку та блокування образливих слів у коментарях.

Крім того, Facebook запроваджує новий спосіб сповіщення про знущання щодо інших користувачів та пропонує можливість оскаржувати рішення, пов’язані із залякуванням та переслідуванням.

Так, друзі користувача зможуть повідомити про знущання та залякування від імені потерпілого за допомогою меню, розташованого над дописом. Facebook розгляне публікацію, на яку надійде скарга, та визначить, чи порушує вона стандарти спільноти компанії.

У соцмережі заявили, що цей варіант додали, тому що деякі люди відчувають себе некомфортно, повідомляючи про власних кривдників або жорстоке поводження.

«Кожен заслуговує на відчуття безпеки у Facebook, і важливо, щоб ми допомагали людям, які стикаються з хуліганами та домаганнями в Інтернеті. Ми знаємо, що наша робота ніколи не припиняється, коли йдеться про безпеку людей, і ми будемо продовжувати слухати відгуки про те, як ми можемо створювати кращі інструменти та вдосконалити нашу політику», — зазначив Антиґоне Девіс, Керівник відділу глобальної безпеки компанії Facebook.

Також соцмережа обіцяє покращити захист громадських діячів від переслідувань та булінгу.

«Раніше цього року ми розширили нашу політику, щоб захистити від переслідування молодих громадських діячів у Facebook. У найближчі тижні ми будемо продовжувати розширювати свою політику, щоб краще захистити громадських діячів від жорстокого поводження незалежно від віку. Наприклад, важкі напади, які безпосередньо стосуються громадськості, не будуть дозволені у межах нової політики», — йдеться у повідомленні.