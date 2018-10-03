У французькому місті Тулуза відкрили пам’ятник Анні Ярославні

У французькому місті Тулуза відкрили пам’ятник дочці київського князя Ярослава Мудрого Анні Ярославні, яка була видана заміж за французького короля Генріха I.

Про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур на офіційній сторінці у Тwitter.

Спільно з делегац. мерії Києва відкрили ще один пам’ятник Анні Ярославні - в Тулузі. Бронзова скульпт. київської князівни передана в дар Тулузі від Києва на знак побрат.зв’язків, які єднають міста з 1970р. Тепер цей пам’ятник прикрашає одне з історичн.місць міста - площу Сен-П’єр pic.twitter.com/oB6CqgzMdN

— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) October 2, 2018

«Спільно з делегацією мерії Києва відкрили ще один пам'ятник Анні Ярославні — в Тулузі. Бронзову скульптуру київської княжни Київ подарував Тулузі в знак побратимських зв'язків, які об'єднують міста з 1970 року. Тепер цей пам'ятник прикрашає одне з історичних місць міста — площу Сен-П'єр», — зазначив дипломат.