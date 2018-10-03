У КНУ ім. Шевченка вшанували пам’ять добровольця Святослава Горбенка

Сьогодні в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка згадували славного і хороброго Скельда – Святослава Горбенка. На другому поверсі жовтого корпусу, біля іменної аудиторії, названої на честь Святослава, – фото цього хлопця, квіти. І – гурт тих, хто прийшов вшанувати його світлу пам’ять: студенти та викладачі вузу, представники ради ветеранів.

Про це повідомляє Український репортер.

Саме цього дня, 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту загинув боєць 1-ої штурмової роти 5-го батальйону ДУК “Правий сектор” Святослав Горбенко. Йому було лише 19. Пішов добровольцем на фронт. Його не зупинило навіть те, що перед ним відкривалася блискуча кар’єра науковця, він знав кілька іноземних мов, закінчив військову кафедру, навчався у трьох вузах. В Інституті філології Святослав опановував японську мову.

Ось про те, яким був Святослав, Святко якраз і говорив сьогодні його батько. Певно, Сергію Олександровичу було боляче згадувати про фронтову дорогу, з якої не повернувся синочок. Але ж зі спогадами живе й пам’ять про героїв, вони є прикладом жертовного служіння Вітчизні, з них мають брати приклад молоде покоління. Доброволець Скельд разом з побратимами тримав українське небо в тому пекельному аеропорту; це було якраз у той період, коли виснажені українські військові підрозділи відійшли на ротацію, а нове поповнення, яке прибуло обороняти термінал летовища, ще не зовсім орієнтувалося у бойовій обстановці. Залишалася лише група добровольців, яка вміла блискавично реагувати на кожен рух ворога. Очевидно, терористи знали про перегрупування наших захисників, тому й спробувати несамовито атакувати саме у цей період, зокрема й за підтримки танків. Осколком танкового снаряда було смертельно поранено Святослава.

Під час тих страшних осінніх днів і зринуло серед нашого народу рідкісне слово – кіборги. Святослав з побратимами були першими кіборгами, осінніми кіборгами. Кажемо, що Герої не вмирають. Як згадує Сергій Олександрович Горбенко, “син і надалі присутній у нашому житті, ми відмічаємо його дні народження, подумки або вголос звертаємося до нього. Інколи він відповідає нам або уві сні, або невловимими знаками на життєвому шляху. Приймаючи якесь важливе рішення, що його стосується, я, як і раніше, раджуся з ним. І майже точно знаю, коли він згоден, коли – ні.”

Святослав зробив свій найважливіший вибір у житті. Рано чи пізно на різних життєвих перехрестях доведеться робити найважливіший вибір і сьогоднішнім студентам – і нехай це буде чесний вибір, в ім’я вільної України, заради свого народу. Нехай гине ворог, а наші воїни повинні повертатися живими з воєнних доріг. Про це також говорив у своєму виступі батько Скельда.

Слово попросив і колишній воїн, науковець (сьогодні навчається в докторантурі) Олександр Ткаченко. Він переконаний, що такі солдати як Скельд – особливі люди, які мали міцну духовну основу. І цю основу їм заклали батьки, тому Олександр Анатолійович і вклонився батькам Святослава. Згадав, як неодноразово чув від побратимів на передовій: “Ми не маємо права загинути, бо не буде кому захищати Україну”.

Але війна – жахлива сторінка в історії кожного народу. В українського – є сторінка про подвиги кіборгів… Так, ми зупинили Путіна завдяки в тому числі цим звитяжцям. Вони були ніби “коштовні діманти”, які кинулися в бій, перетворившись на неприступний мур для терористів. І тепер ці “діамантики” світять нам з небес, споглядаючи на наше життя, чи гідні ми пам’яті Героїв. Ось таке порівняння навів у виступі викладач Інституту філології Олександр Надтока. Він також у 2014-2015 роках захищав Україну в складі 79-ї бригади.

З теплим, душевним словом на мітингу-реквіємі виступили професор, викладач японської мови Хіюрукі Егава (у нього навчався Святослав Горбенко), викладач корейської мови цього вишу, колишній доброволець Денис Антіпов.

Було приємно побачити серед присутніх і американського журналіста з видання “The Daily Signal” Новена Петерсона, який попросив слова, заявивши, що “такі воїни, як Скельд мають бути взірцем для суспільства”. На думку Петерсона, українські воїни на Донбасі захищають в тому числі й весь світ від російської загрози.

Американський репортер знає, що таке війна, втрати – воював в Іраку, у складі спецпризначенців.

Вже коли закінчився мітинг Петерсон підійшов до Сергія та Лариси Горбенко, попросивши відповісти на декілька запитань. Одне з них стосувалося принципів, на яких батьки виховували Святослава.

– Ми вчили його бути людиною честі та справедливості. Він був хоробрим воїном! – пролунала відповідь. Петерсон міцно потиснув руку батькові українського солдата.