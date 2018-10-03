У Києві Білоруський вільний театр покаже виставу про Сенцова

Білоруський вільний театр покаже у Києві виставу Burning Doors про українського політв'язня Олега Сенцова та ув'язнених митців.

У виставі йтиметься про кінорежисера Олега Сенцова, активістку Марію Альохіну та художника Петра Павленського, повідомляє телеканал hromadske.ua.

Її покажуть у Національному академічному драмтеатрі імені Івана Франка. Квитки вже є у продажу.

Ініціатор показу Burning Doors в Києві — Андрій Хливнюк, який з 2015 року співпрацює з Білоруським Вільним Театром. У виставі звучить музика гурту «Бумбокс».

Головна мета показу вистави — привернути увагу світової спільноти до неможливості політичних переслідувань у 21-му столітті.

Засновниця українського Дикого театру Яся Кравченко зазначає, що Білоруський Вільний Театр — це театр, якому «без валіз довелося покидати Білорусь».

«Білоруський Вільний Театр — це театр-десидент, якому довелось фактично без валіз покидати країну, де їхня творчість була незручною. Я спостерігаю за їхньою діяльністю з 2012 року, коли Микола Халезін побував в Києві з майстер-класами. З тих пір життя театру змінилося на 360, ставши, фактично вигнанцями, вони здобули міжнародне визнання і стали театральними ньюзмейкерами Лондону. СТ першими в театральному просторі заговорили про Сєнцова, і це не могло залишитись поза увагою. Проект Burning Doors — важливий як в художньому так і в соціальному розрізі, і я дуже рада, що його зможуть наживо подивитись українці», — сказала Кравченко.

Проект реалізують за підтримки Українського Культурного Фонду. Прибуток від продажу квитків передадуть сім’ям політв’язнів.

Білоруський Вільний Театр — це незалежна трупа театральних акторів, що не має власної сцени чи адреси. Репетиції та виступи часто проходять в закритому форматі в особистих квартирах через небезпеку політичного тиску та переслідувань.