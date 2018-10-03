3 жовтня, 2018 - 20:34
У Мюнхені проходить масова демонстрація проти расизму і обмеження громадянських прав.
Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.
Демонстрація проходить під гаслом "Час настав – разом проти політики страху" і спрямована проти розширення прав поліції і розвороту вправо політики Баварії.
Серед організаторів акції – майже 70 організацій: партій, профспілок, релігійних груп і асоціацій.
"Ми хочемо показати, що поділ суспільства, виключно популістський тон у міграційній політиці та постійні наклепи на біженців є неприйнятними" - сказав Міккі Венгац з організації "Мюнхен кольоровий".
За даними поліції, в акції бере участь 21 тисяча людей. Організатори ж заявляють про щонайменше 40 тисяч.
Як зазначається, демонстрація проходить мирно.
Джерело: Європейська правда