Оптимізм - ось розкіш великих людей.
ЛуЇ Арагон, французький письменник, критик і громадський діяч

У Мюнхені проходить масова демонстрація проти расизму

3 жовтня, 2018 - 20:34
Фото Reuters

У Мюнхені проходить масова демонстрація проти расизму і обмеження громадянських прав.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Демонстрація проходить під гаслом "Час настав – разом проти політики страху" і спрямована проти розширення прав поліції і розвороту вправо політики Баварії.

Серед організаторів акції – майже 70 організацій: партій, профспілок, релігійних груп і асоціацій.

"Ми хочемо показати, що поділ суспільства, виключно популістський тон у міграційній політиці та постійні наклепи на біженців є неприйнятними" - сказав Міккі Венгац з організації "Мюнхен кольоровий".

За даними поліції, в акції бере участь 21 тисяча людей. Організатори ж заявляють про щонайменше 40 тисяч.

Як зазначається, демонстрація проходить мирно.

Джерело: Європейська правда

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