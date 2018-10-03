У НАТО постійно обговорюють дії РФ в Криму і Азовському морі, - генсек

Північноатлантичний альянс вважає дії Росії в Азовському морі черговою кампанією із підриву незалежності України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відкриваючи дводенне міністерське засідання у Брюсселі, передає ЄП.

"Ми звичайно стурбовані ситуацією в Азовському морі, ми бачимо, що роботі комерційних суден заважає російська присутність і будівництво мосту (Керченського мосту, - ред.). Це все кампанія, направлена на те, щоб підірвати українську незалежність. Президент Порошенко був на саміті у липні, ми зустрічалися в Нью-Йорку і ситуація в Криму та Азовському морі це те, що союзники постійно обговорюють", - сказав Столтенберг.

"Всі союзники НАТО підтримують Україну, ми підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність. Ми не визнаємо анексії Криму і ми продовжимо надавати політичну і практичну підтримку Україні", - додав він.

Нагадаємо, що у Норвегії НАТО проведе масштабні військові навчання на кордоні з РФ.