У РФ громадському захиснику Сущенка заборонили доступ до політв’язня

Громадський захисник журналіста Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що і в середу, 3 жовтня, не зміг потрапити до свого підзахисного.

Про це Фейгін написав на своїй сторінці у Twitter.

Итак, только что меня не пустили к Роману Сущенко, хотя я был первым в очереди, под предлогом, что приговор вступил в силу, а я являясь защитником по ст.49 УПК не могу посещать теперь Сущенко. Именно для этого и лишали меня статуса, чтобы начать давить на Романа в тюрьме.

— Mark Feygin (@FeyginMark) 3 октября 2018 г.

«Отже, щойно мене не пустили до Романа Сущенка, хоча я був першим у черзі, під приводом, що вирок набув чинності, а я, будучи захисником за ст. 49 КПК, не можу відвідувати тепер Сущенка. Саме для цього й позбавляли мене статусу, щоб почати тиснути на Романа у в'язниці», - зазначив він.

При цьому Фейгін підкреслив, що є представником Сущенка в Європейському суді з прав людини і як засудженого може його відвідувати за ст. 6, 34 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, ст. 46, ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 45, ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17 Конституції РФ, частини 3 ст. 47 Кримінально-процесуального кодексу РФ. «Мене зобов'язані пускати», - підкреслив захисник.

«Усі, хто причетний до мого переслідування і позбавлення мене адвокатського статусу і є щури, які працюють на оперативні служби РФ. Скоро назву всіх поіменно. В першу чергу, громадян України», - пообіцяв Фейгін.

В той же час він нагадав, що «незважаючи ні на що, у Романа Сущенка є незалежний адвокат, і проблему мого недопуску ми, так чи інакше, вирішимо».

Нагадаємо, у вівторок, 2 жовтня громадський захисник українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін так і не зміг потрапити до свого підзахисного.

У СІЗО Лефортово традиційно великі проблеми з відвідуванням затриманих через малу кількість обладнаних для цього приміщень.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка порушуючи міжнародні правила затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня йому висунули звинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ це спростували.

Мосміськсуд 4 червня засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Скаргу на вирок було подано 5 червня. 12 вересня Верховний суд Росії визнав законним вердикт Московського міського суду.