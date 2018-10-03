У США запустять безпілотний шкільний автобус

У місті Бебкок-Ранч (Флорида, США) починають тестувати безпілотний шкільний автобус.

Проект реалізують в експериментальному населеному пункті, який з нуля побудували у 2017 році і з метою тестування інноваційних технологій «підключили» виключно до сонячних електростанцій, передає focus.ua.

Автобус EZ10 розробила французька компанія Easymule. Він оснащений лазерними далекомірами і численними камерами, встановленими по всьому периметру. Передня і задня частина автобуса однакові, тому, приїхавши до місця призначення, він може, не розвертаючись, подібно фунікулеру, поїхати назад.

Розрахований на 12 пасажирів безпілотний транспортний засіб буде пересуватися за певним маршрутом між школою і будинками учнів. Автобус буде їздити в автономному режимі, але у салоні буде присутній інженер безпеки.

Апарат здатний розганятися до 48 кілометрів на годину, але з метою безпеки його швидкість поки обмежили 13 кілометрами на годину.

Як повідомляє місцева транспортна компанія Transdev, що бере участь у проекті, в майбутньому маршрут шкільного безпілотника буде розширений і дозволить замовляти його через мобільний додаток.

“Ми даємо учням не тільки зручний спосіб пересування, а й можливість побачити дивовижну силу науки, техніки, інженерії та математики, які допомагають цьому автобусу працювати безпечно і ефективно”, – сказав виконавчий віце-президент з розвитку бізнесу та інновацій в компанії Transdev Дік Олександр.