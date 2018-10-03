У Туреччині рівень інфляції досяг 15-річного максимуму

Рівень інфляції у Туреччині у вересні склав 25 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року та 6,3 відсотка порівняно з попереднім місяцем.

Про це свідчать оприлюднені в середу, 3 жовтня, офіційні дані. Це найвищий показник за останні 15 років, повідомляє Deutsche Welle.

Інфляція в країні зростає вслід за девальвацією національної валюти - ліри, яка за останній рік втратила 40 відсотків вартості. Курс валюти падає, зокрема, через контроль турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана над монетарною політикою в країні та погіршення американсько-турецьких відносин.

Згідно зі статистичними даними, ціни на меблі та побутову електроніку за останній місяць зросли на 11,4 відсотка, на транспортні послуги - на 9,2 відсотка, а на харчові продукти та неалкоголоьні напої - на 6,4 відсотка. Одразу після оприлюднення даних про інфляцію курс турецької національної валюти впав ще більше та склав 6,06 ліри за долар.